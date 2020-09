Ferrari, nuovi aggiornamenti in arrivo. Ma non si illude più nessuno (Di lunedì 14 settembre 2020) F1, la Ferrari archivia anche il GP della Toscana e attende nuovi aggiornamenti che dovrebbero arrivare per il prossimo Gran Premio. Ferrari, novità in arrivo in vista del prossimo GP, ma non si illude nessuno. Superato il GP al Mugello, quello dei mille Gran Premi in Formula 1, quello che doveva essere una grande festa, dalle parti di Maranello si è tirata una linea netta e si parla senza peli sulla lingua, come fatto da Binotto. Il team principal ha ammesso che il progetto dovrebbe essere rivisto dalla base. Tradotto, ci sono ben poche cose da salvare. F1, per la Ferrari nuovi aggiornamenti in vista del prossimo GP Gli aggiornamenti arrivati fino a questo momento non hanno ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 14 settembre 2020) F1, laarchivia anche il GP della Toscana e attendeche dovrebbero arrivare per il prossimo Gran Premio., novità inin vista del prossimo GP, ma non si. Superato il GP al Mugello, quello dei mille Gran Premi in Formula 1, quello che doveva essere una grande festa, dalle parti di Maranello si è tirata una linea netta e si parla senza peli sulla lingua, come fatto da Binotto. Il team principal ha ammesso che il progetto dovrebbe essere rivisto dalla base. Tradotto, ci sono ben poche cose da salvare. F1, per lain vista del prossimo GP Gliarrivati fino a questo momento non hanno ...

La gara pazza di ieri al Mugello si è aperta subito con un “imbottigliamento” in curva 1 e curva 2, che ha causato il ritiro di alcuni piloti tra cui lo sfortunatissimo Max Verstappen. Non è di certo ...

Elkann: “Niente di peggio del dare false speranze”

“È un momento doloroso, che ci fa soffrire. Vedere la Ferrari che combatte per essere sesta o quarta, accettare questa realtà, è molto difficile, ma è l’unico modo con il quale possiamo andare oltre – ...

