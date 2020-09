Federico Fashion Style: finalmente è guarito dal Coronavirus (Di lunedì 14 settembre 2020) Federico Fashion Style alias Federico Lauri è guarito dal Coronavirus. Dopo un lungo e difficile periodo il parrucchiere dei Vip è finalmente guarito, e lo ha comunicato a tutti con un post Instagram. Federico Fashion Style, è uno dei tantissimi Vip che sono risultati positivi al Covid-19. Dopo la sua vacanza in Sardegna Federico si era sottoposto al sierologico che era risultato negativo. Il parrucchiere dei Vip aveva sottovalutato la situazioneArticolo completo: Federico Fashion Style: finalmente è guarito dal Coronavirus dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 14 settembre 2020)aliasLauri èdal. Dopo un lungo e difficile periodo il parrucchiere dei Vip è, e lo ha comunicato a tutti con un post Instagram., è uno dei tantissimi Vip che sono risultati positivi al Covid-19. Dopo la sua vacanza in Sardegnasi era sottoposto al sierologico che era risultato negativo. Il parrucchiere dei Vip aveva sottovalutato la situazioneArticolo completo:daldal blog SoloDonna

