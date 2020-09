Coronavirus | Scheffler positivo | salterà gli Us Open

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Scheffler

Corriere dello Sport

(ANSA) - ROMA, 14 SET - L'emergenza sanitaria irrompe anche sullo US Open di golf. Scottie Scheffler, 24enne americano, sarà costretto a saltare il secondo Major del 2020 - in programma dal 17 al 20 s ...