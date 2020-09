Coronavirus | scatta stretta Gb | ma riaprono scuole private

(Di lunedì 14 settembre 2020) ANSA, - LONDRA, 14 SET - E' da oggi in vigore in Inghilterra, Scozia e Galles la rinnovata restrizione sui contatti sociali annunciata nei giorni scorsi dal premier Boris Johnson quasi come un'ultima ...

Nell’attesa del nuovo bollettino di oggi 14 settembre 2020, con l’inizio della scuola che inevitabilmente porterà nelle prossime settimane una maggiore circolazione del coronavirus, sono in arrivo nov ...LONDRA, 14 SET - E' da oggi in vigore in Inghilterra, Scozia e Galles la rinnovata restrizione sui contatti sociali annunciata nei giorni scorsi dal premier Boris Johnson quasi come un'ultima spiaggia ...