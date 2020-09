Coronavirus, OMS: in Europa aumenteranno morti a ottobre e novembre (Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) – L’Europa vedrà un aumento dei decessi provocati dal Coronavirus nei mesi di ottobre e novembre: lo ha detto all’agenzia di stampa Afp il Direttore per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Hans Kluge. “Diventerà più difficile. In ottobre e novembre vedremo una maggiore mortalità”, ha sottolineato Kluge spiegando che i decessi aumenteranno a causa dell’attuale incremento dei casi di contagio.Dopo Israele, dove è scattato un nuovo lockdown di tre settimane a partire dalla 14 di venerdì prossimo, tornano rigide misure di confinamento, a partire da oggi e per almeno due settimane per circa 10 milioni di abitanti di Giacarta. ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) – L’vedrà un aumento dei decessi provocati dalnei mesi di: lo ha detto all’agenzia di stampa Afp il Direttore per l’dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Hans Kluge. “Diventerà più difficile. Invedremo una maggiore mortalità”, ha sottolineato Kluge spiegando che i decessia causa dell’attuale incremento dei casi di contagio.Dopo Israele, dove è scattato un nuovo lockdown di tre settimane a partire dalla 14 di venerdì prossimo, tornano rigide misure di confinamento, a partire da oggi e per almeno due settimane per circa 10 milioni di abitanti di Giacarta. ...

