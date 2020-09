Come silenziare le notifiche su Whatsapp o bloccarle (Di lunedì 14 settembre 2020) Avevamo già parlato in precedenza di Come poter bloccare un contatto su Whatsapp nel caso ricevessimo i messaggi di qualche persona indesiderata. Ora, “alleggerendo un pochino il carico”, di seguito andiamo a vedere Come silenziare le notifiche delle chat singole oppure direttamente di tutta l’app. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANOSegui Termometro Politico su Google News Troppe notifiche su Whatsapp? Silenziamole o blocchiamole D’altronde ci son persone che, per un motivo o per l’altro, di notifiche ne ricevono centinaia ogni giorno e una grossa fetta di queste deriva spesso e volentieri proprio da Whatsapp o simili. E star dietro a tutti i messaggi in entrata è spesso ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 14 settembre 2020) Avevamo già parlato in precedenza dipoter bloccare un contatto sunel caso ricevessimo i messaggi di qualche persona indesiderata. Ora, “alleggerendo un pochino il carico”, di seguito andiamo a vedereledelle chat singole oppure direttamente di tutta l’app. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANOSegui Termometro Politico su Google News Troppesu? Silenziamole o blocchiamole D’altronde ci son persone che, per un motivo o per l’altro, dine ricevono centinaia ogni giorno e una grossa fetta di queste deriva spesso e volentieri proprio dao simili. E star dietro a tutti i messaggi in entrata è spesso ...

sixbladeknife57 : RT @InVinoV61746588: Ricordatevi di silenziare tutti i leghisti che vi commentano, vanno ignorati e lasciati a parlare da soli come meritan… - InVinoV61746588 : Ricordatevi di silenziare tutti i leghisti che vi commentano, vanno ignorati e lasciati a parlare da soli come meritano. - deborapaola74 : Mi sono appena accorta di aver silenziato delle persone, il problema è che io nn so neanche come si fa a silenziare… - LiveEvil_2010 : @_dajedepunta_ Se scopri come, fammi sapere...in testa c'ho un concerto di incubi che vorrei tanto silenziare... - _dajedepunta_ : Silenziare i pensieri come le chat. Si può? -

Ultime Notizie dalla rete : Come silenziare Come silenziare le notifiche su Whatsapp o bloccarle Zazoom Blog I migliori trucchi di Gmail per usarla al massimo

Grazie ad alcuni trucchi di Gmail possiamo usare la nostra posta elettronica come mai prima d’ora. Ecco i più interessanti e sconosciuti. Gmail è la mail che ci viene offerta gratuitamente da Google e ...

Jasmin B. Frelih Ho l’intera opera di Kant da leggere, lasciatemi solo con le vostre effimere sciocchezze

Pensa, lo chiamano proprio così: “mangime”, come per bovini o polli, feed di notizie, feed di social media, i rifiuti e il residuo delle cose veramente nutrienti che vengono lasciate sul pavimento ...

Grazie ad alcuni trucchi di Gmail possiamo usare la nostra posta elettronica come mai prima d’ora. Ecco i più interessanti e sconosciuti. Gmail è la mail che ci viene offerta gratuitamente da Google e ...Pensa, lo chiamano proprio così: “mangime”, come per bovini o polli, feed di notizie, feed di social media, i rifiuti e il residuo delle cose veramente nutrienti che vengono lasciate sul pavimento ...