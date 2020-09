Bimba positiva, a Massa primo giorno di scuola durato mezz'ora (Di lunedì 14 settembre 2020) Federico Garau Triste record per una scuola primaria di Fosdinovo (Massa Carrara): dopo mezz'ora dal suono della campanella, arriva l'esito del test di un'alunna e tutta la classa viene messa in quarantena Brutta ripartenza per una scuola elementare di Caniparola, frazione del comune Fosdinovo in provincia di Massa Carrara. A pochi minuti dall'inzio delle lezioni, infatti, una intera classe dell'istituto è finita in quarantena a causa delle positività al Coronavirus di uno degli alunni. Malgrado la sicumera ostentata in questi giorni dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, arrivato addirittura ad affermare di essere fiducioso per il nuovo anno scolastico e tranquillo a tal punto da poter scegliere di accompagnare il proprio figlio a scuola, e del ministro ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 14 settembre 2020) Federico Garau Triste record per unaprimaria di Fosdinovo (Carrara): dopo'ora dal suono della campanella, arriva l'esito del test di un'alunna e tutta la classa viene messa in quarantena Brutta ripartenza per unaelementare di Caniparola, frazione del comune Fosdinovo in provincia diCarrara. A pochi minuti dall'inzio delle lezioni, infatti, una intera classe dell'istituto è finita in quarantena a causa delle positività al Coronavirus di uno degli alunni. Malgrado la sicumera ostentata in questi giorni dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, arrivato addirittura ad affermare di essere fiducioso per il nuovo anno scolastico e tranquillo a tal punto da poter scegliere di accompagnare il proprio figlio a, e del ministro ...

LaStampa : Bimba positiva in una elementare di Massa Carrara, in quarantena 18 compagni e tre maestre - Adnkronos : Bimba positiva, quarantena per 18 compagni di classe e tre maestre - Agenzia_Ansa : A #Pavia bimba positiva al #Covid, una classe di asilo in quarantena #Coronavirus #scuola #ANSA - infoitinterno : Bimba positiva in una elementare di Massa Carrara, in quarantena 18 compagni e tre maestre - bizcommunityit : Rientrano a scuola, ma una bimba è positiva: dopo mezz'ora sono già tutti in quarantena -