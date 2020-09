Adua Del Vesco entra al Gf e si becca l' ex fidanzato

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 14 settembre 2020) Biagio Carapezza L'attrice prossima concorrente al Grande Fratello Vip ritroverà il suo ex Massimiliano Morra dopo la fine della loro relazione Il cast della quinta edizione del reality show Grande Fratello Vip è composto da concorrenti eterogenei. Tra i nomi si leggono quelli di personaggi televisivi come Stefania Orlando, Paolo Brosio, Maria Teresa Ruta, Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento; parenti di vip come Enock Barwuah Balotelli fratello di Mario; e quello di Fulvio Abbate, scrittore palermitano spesso presente in tv in qualità di opinionista. Scorrendo la lista dei partecipanti si scorgono i nomi di due ex fidanzati che proprio all'interno della Casa si ritroveranno dopo la fine della loro relazione. I due in questione sono:Dele Massimiliano Morra. Prima dire nella casa la Del ...