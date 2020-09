Tu Si Que Vales 2020: Irama canta un medley dal suo ep “Crepe” (Di domenica 13 settembre 2020) Tu Si que Vales 2020, Irama canta un medley dal suo ultimo Ep “Crepe”, con Mediterranea e Crepe (VIDEO) Ieri, sabato 12 settembre 2020, è tornato Tu Si Que Vales, con la settima edizione, condotta sempre da Belen Rodriguez con Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Confermata anche la giuria composta da Maria De Filippi, Rudy Zerby, Teo Mammuccari e Gerry Scotti. La prima puntata ha visto come ospite il cantante proveniente dalla “scuderia” di Amici, Irama. Il cantante, che ha già raggiunto quota 15 certificazioni di platino e 6 dischi d’oro, con 800 milioni di stream. Da pochi giorni è uscito il suo EP “Crepe” che contiene anche Mediterranea, uno degli ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 13 settembre 2020) Tu Si queundal suo ultimo Ep “Crepe”, con Mediterranea e Crepe (VIDEO) Ieri, sabato 12 settembre, è tornato Tu Si Que, con la settima edizione, condotta sempre da Belen Rodriguez con Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Confermata anche la giuria composta da Maria De Filippi, Rudy Zerby, Teo Mammuccari e Gerry Scotti. La prima puntata ha visto come ospite ilnte proveniente dalla “scuderia” di Amici,. Ilnte, che ha già raggiunto quota 15 certificazioni di platino e 6 dischi d’oro, con 800 milioni di stream. Da pochi giorni è uscito il suo EP “Crepe” che contiene anche Mediterranea, uno degli ...

fanpage : #TuSiQueVales, Veronica emoziona giuria e pubblico sulle note di 'Hallelujah' - zazoomblog : Tu Si Que Vales duro scontro tra Rudy Zerbi e un giovane compositore - #Vales #scontro #Zerbi #giovane - zazoomblog : Tu si Que Vales concorrente contro Rudy Zerbi: volano parole pesanti (VIDEO) - #Vales #concorrente #contro #Zerbi: - gbenny9699 : RT @uro92029907: TALENT ISLAND al posto di Temptation Island,Tu si que vales mi ha sempre fatto morire dalle risate SCUDERIA SEI IL MOMENTO… - gbenny9699 : RT @eliscrivecose: Vista in TL una foto di Maria De Filippi in una specie di tomba con i fiori attorno penso per un’esibizione a tu si que… -