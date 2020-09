Tre positivi al Covid nello Sporting Lisbona | salta l’amichevole con il Napoli

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 13 settembre 2020)non si disputerà. L’amichevole, prevista per stasera alle 20.30 allo stadio Jose Alvalade, non verrà giocata. Il motivo sarebbe da ricercare nellatà al Coronavirus da parte di tre giocatori del club portoghese. Illo avrebbe scoperto soltanto questa mattina, dopo essere atterrato in Portogallo. Il prossimo match degli azzurri, adesso, sarà l’esordio in campionato contro il Parma domenica prossima.L'articolo Treall’amichevole con ilCalcioWeb.