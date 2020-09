Terry Fox, che provò ad attraversare il Canada con una gamba sola (Di domenica 13 settembre 2020) Nel 1980 un giovane canadese malato di un tumore alle ossa organizzò un'ambiziosa impresa per raccogliere fondi, ricordata ancora oggi Leggi su ilpost (Di domenica 13 settembre 2020) Nel 1980 un giovane canadese malato di un tumore alle ossa organizzò un'ambiziosa impresa per raccogliere fondi, ricordata ancora oggi

Agenzia_Ansa : Chi era Terry Fox, il maratoneta ricordato da Google. Ucciso da un tumore, ha attraversato il Canada di corsa con u… - ilpost : La storia di Terry Fox, che cercò di attraversare il Canada con una gamba sola - madnessnote : RT @QuelloConLaCana: Oggi su Google uno dei doodle più belli di sempre in onore di Terry Fox, maratoneta, un mito per chiunque facesse atle… - valterb : La storia di Terry Fox, che cercò di attraversare il Canada con una gamba sola - giovannaconfal4 : RT @OrioliPaolo: Tentò l'impresa non per stabilire un futile record ma per raccogliere fondi per la ricerca contro la malattia che lo stava… -