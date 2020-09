Sporting Lisbona-Napoli annullata: positivi all’interno della squadra portoghese (Di domenica 13 settembre 2020) Questa sera si doveva giocare l’amichevole tra Napoli e Sporting Lisbona, ma la partita viene annullata: ci sono positivi tra i portoghesi Il Coronavirus continua a complicare l’andamento del calcio. In attesa dell’inizio della nuova stagione, che partirà tra una settimana, il Napoli ha programmato il test contro lo Sporting Lisbona. L’amichevole dei partenopei in programma questa sera però non si giocherà. Gli azzurri, volati questo pomeriggio a Lisbona, dovranno tornare subito in Italia visto che la partita è stata annullata. Il motivo sarebbe che alcuni calciatori della squadra portoghese sarebbero ... Leggi su bloglive (Di domenica 13 settembre 2020) Questa sera si doveva giocare l’amichevole tra, ma la partita viene: ci sonotra i portoghesi Il Coronavirus continua a complicare l’andamento del calcio. In attesa dell’inizionuova stagione, che partirà tra una settimana, ilha programmato il test contro lo. L’amichevole dei partenopei in programma questa sera però non si giocherà. Gli azzurri, volati questo pomeriggio a, dovranno tornare subito in Italia visto che la partita è stata. Il motivo sarebbe che alcuni calciatorisarebbero ...

RafAuriemma : Alle 10 il @sscnapoli partirà da #Capodichino per raggiungere #Lisbona e giocare stasera contro il @Sporting_CP la… - sscnapoli : ?? Napoli-Pescara ?? Oggi ore 18:00 ?? In pay-per-view su @SkySport al prezzo di € 5,99 ?? @Sporting_CP - Napoli ?? D… - sscnapoli : ?? Napoli-Pescara ?? Venerdì 11 settembre ore 18:00 ?? In pay-per-view su @SkySport al prezzo di € 5,99 ?? Sporting… - NapoliSoccerNET : Alvino: Annullata Sporting Lisbona-Napoli, Tre portoghesi positivi al Covid-19 #ForzaNapoliSempre #SSCNapoli… - Pedro_Alves_ : RT @tuttonapoli: Alvino annuncia: 'Sporting Lisbona-Napoli, annullata! Tre calciatori portoghesi positivi al Covid' -