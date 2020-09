Scuola: a mezzogiorno il messaggio di Conte Il presidente del Consiglio alla vigilia di un anno scolastico di un anno sconvolgente (Di domenica 13 settembre 2020) Scrive Giuseppe Conte, presidente del Consiglio dei ministri: Alle ore 12 rivolgerò un messaggio a studenti, genitori, insegnanti, dirigenti scolastici e personale che dalla prossima settimana si apprestano all’inizio dell’anno scolastico. Un inizio a singhiozzo perché, a fronte di chi inizierà domani (12 regioni) e con caratteristiche diverse praticamente da istituto ad istituto, c’è chi come la Puglia inizierà il 24. Dopo le elezioni. Le foto si riferiscono a due plessi dell’istituto comprensivo “Chiarelli” di Martina Franca: uno è sede di seggio elettorale (stanza vuota, impossibile allestire sin da ora per la didattica) e uno no, con i banchi già sistemati tenendo ... Leggi su noinotizie (Di domenica 13 settembre 2020) Scrive Giuseppedeldei ministri: Alle ore 12 rivolgerò una studenti, genitori, insegnanti, dirigenti scolastici e personale che dprossima settimana si apprestano all’inizio dell’. Un inizio a singhiozzo perché, a fronte di chi inizierà domani (12 regioni) e con caratteristiche diverse praticamente da istituto ad istituto, c’è chi come la Puglia inizierà il 24. Dopo le elezioni. Le foto si riferiscono a due plessi dell’istituto comprensivo “Chiarelli” di Martina Franca: uno è sede di seggio elettorale (stanza vuota, impossibile allestire sin da ora per la didattica) e uno no, con i banchi già sistemati tenendo ...

Eny__Styles : ho appena realizzato che oggi è domenica 13 settembre dato che è già passata la mezzanotte e domani inizia la scuol… - needvharold : comunque nella mia scuola hanno deciso che entriamo alle nove e usciamo a mezzogiorno,non so che pensare onestamente - bangtanxvm : Secondo me sarà un ritorno a scuola traumatizzante, svegliarsi da mezzogiorno alle 6 di mattina non è da poco?? - bangtanxsmiles : @Stellaa130613 ?????? si ma anche io lunedì entro a scuola ma continuo ad andare a letto alle 3 e svegliarmi a mezzogiorno - mastaicalmo : sono felice perché inizio scuola il 25 e farò 2 giorni di lezioni online,2 giorni uscirò all’una e 2 giorni a mezzogiorno -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola mezzogiorno Gioia del Colle, prima scuola chiusa per Covid: positivo un dipendente La Gazzetta del Mezzogiorno Dove vanno a finire i fondi del nuovo piano per i grandi progetti culturali

Dei 103 milioni appena stanziati dal Mibact per i grandi centri culturali, solo 3 vanno al Sud, mentre 100 sono destinati al Nord e al Centro. Può una strategia nazionale escludere una parte del paese ...

Sud penalizzato/ Perché i fondi non bastano per ripartire tutti insieme

Il Covid 19 non è stato una livella. Non è vero che ci ha reso tutti più uguali, un po’ più poveri ma più uguali. Proprio i dati del mercato del lavoro usciti ieri ci dimostrano che purtroppo è vero l ...

