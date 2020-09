Milano, incendio di un furgone nella notte in strada. Il proprietario ha un malore (Di domenica 13 settembre 2020) Foto Bennati, incendio di un furgone in strada a Milano nella notte tra sabato e domenica. E' successo in via Merano, una perpendicolare di viale Monza in zona Turro, vicino al rilevato della ferrovia. Leggi su milanotoday (Di domenica 13 settembre 2020) Foto Bennati,di unintra sabato e domenica. E' successo in via Merano, una perpendicolare di viale Monza in zona Turro, vicino al rilevato della ferrovia.

caritas_milano : L'Inferno d'Europa Incendio devasta il più grande campo profughi d'Europa a Lesbo. Poteva accogliere 3.000 person… - RedazioneLaNews : #Milano Incendio di un sottotetto in viale Famagosta, feriti due vigili del fuoco - TrafficoA : A30 - Caserta-Nola - Fumo A30 Caserta-Salerno Fumo tra Bivio A30/A1 Milano-Napoli e Nola per incendio - TrafficoA : A30 - Nola-Caserta - Incendio A30 Caserta-Salerno Incendio tra Nola e Bivio A30/A1 Milano-Napoli - TrafficoA : A3 - Napoli - Fumo A3 Napoli-Salerno Fumo tra Bivio A3/A1 Milano-Napoli e Napoli sud per incendio -

Ultime Notizie dalla rete : Milano incendio Milano, incendio di un furgone nella notte in strada. Il proprietario ha un malore MilanoToday.it Tempesta di sabbia: la città viene inghiottita da una densa nube

Tempesta su Genova: lavatrice va a fuoco in casa dopo un fulmine, residenti sfollati Pioggia, vento e fulmini si sono abbattuti su Genova: tromba d'aria a Pra'. Casello di Masone chiuso in entrata ver ...

Milano, incendio di un furgone nella notte in strada. Il proprietario ha un malore

Incendio di un furgone in strada a Milano nella notte tra sabato e domenica. E' successo in via Merano, una perpendicolare di viale Monza in zona Turro, vicino al rilevato della ferrovia. Le fiamme s ...

Tempesta su Genova: lavatrice va a fuoco in casa dopo un fulmine, residenti sfollati Pioggia, vento e fulmini si sono abbattuti su Genova: tromba d'aria a Pra'. Casello di Masone chiuso in entrata ver ...Incendio di un furgone in strada a Milano nella notte tra sabato e domenica. E' successo in via Merano, una perpendicolare di viale Monza in zona Turro, vicino al rilevato della ferrovia. Le fiamme s ...