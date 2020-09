Lombardia, +265 positivi e un decesso Coronavirus, a Bergamo 18 casi (Di domenica 13 settembre 2020) Sono 265 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia. Si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+40), sempre alto il numero dei tamponi realizzati (12.844 - percentuale casi su tamponi, pari al 2%). Leggi su ecodibergamo (Di domenica 13 settembre 2020) Sono 265 i nuovidiin. Si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+40), sempre alto il numero dei tamponi realizzati (12.844 - percentualesu tamponi, pari al 2%).

