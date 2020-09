Hakimi, il numero è un giallo: l'Inter ufficializza il 55, poi cancella tutto (Di domenica 13 settembre 2020) In mattinata il club nerazzurro aveva ufficializzato la scelta della maglia numero 55, ma qualche ora dopo i post sono spariti da tutti i social Leggi su 90min (Di domenica 13 settembre 2020) In mattinata il club nerazzurro avevato la scelta della maglia55, ma qualche ora dopo i post sono spariti da tutti i social

SkySport : Inter, annuncia numero di maglia di Hakimi ma poi sparisce il tweet - FcInterNewsit : L'Inter svela il numero scelto da Hakimi: l'esterno marocchino vestirà l'ex maglia di Nagatomo - blackbloc1312 : RT @RisorgINT: L’Inter ha cancellato il tweet con il numero di maglia di #Hakimi (anche su Instagram). Difficile credere sia a causa dei c… - Alfa147_Bettega : RT @ricercatOak: Quanto devi essere ritardato da 1 a lautarvo per andare sotto il tweet dell'Inter su Hakimi per lamentarti del numero scel… - blackbloc1312 : RT @EmmeEmm_: Lamentarsi per il numero di maglia di Hakimi è un sintomo dell'autotismo -