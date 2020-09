Grande Fratello Vip 5 2020, quando inizia e quando finisce? Date puntate (Di domenica 13 settembre 2020) quando inizia e quando finisce il Grande Fratello Vip 2020? Tutte le Date della quinta edizione, al via da lunedì 14 settembre con la puntuale conduzione di Pupo. Alfonso Signorini e Antonella Elia avranno il ruolo di opinionisti. Si parte dunque il 14 settembre, poi ci sarà una puntata il venerdì, 18 settembre per un totale di due appuntamenti a settimana per le puntate serali. Copertura televisiva affidata a Canale 5 e in streaming su Mediaset Play. Non è ancora chiaro invece quando possa finire il programma: secondo quanto trapela molto dipenderà dagli ascolti che il GF Vip metterà a referto. Si preannunciano ... Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020)ilVip? Tutte ledella quinta edizione, al via da lunedì 14 settembre con la puntuale conduzione di Pupo. Alfonso Signorini e Antonella Elia avranno il ruolo di opinionisti. Si parte dunque il 14 settembre, poi ci sarà una puntata il venerdì, 18 settembre per un totale di due appuntamenti a settimana per leserali. Copertura televisiva affidata a Canale 5 e in streaming su Mediaset Play. Non è ancora chiaro invecepossa finire il programma: secondo quanto trapela molto dipenderà dagli ascolti che il GF Vip metterà a referto. Si preannunciano ...

Pontifex_it : Alle volte occorre un amore più grande per recuperare il fratello. Nel #VangeloDiOggi (Mt 18,15-20) Gesù ci invita… - stanzaselvaggia : Salvini che accusa qualcuno di usare la scena mediatica in modalità Grande Fratello è la migliore gag comica del gi… - davidealgebris : Il Prediente del Consiglio non sa quante persone sono Morte di Covid in Italia. Corretto continua a sbagliare. Ques… - zazoomblog : Grande Fratello Vip 5 2020 chi sono i concorrenti: i nomi c’è il fratello di Balotelli - #Grande #Fratello… - Stefano77 : @ironicola @LoPsihologo Si in effetti il fratello di Leonard... Richard,non era un grande cantante...???? Non ti pren… -