Coronavirus in Lombardia, 3 decessi da ieri. Diminuiscono i tamponi ma non i contagi: oggi sono 265, ieri 269 (Di domenica 13 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 13 settembreIl bollettino del 13 settembre Diminuiscono i tamponi, ma i casi di Coronavirus in Lombardia rimangono pressoché stabili. I dati di oggi riportano un aumento di 265 positivi con 12.844 nuovi tamponi. ieri il totale era di 269 contagi a fronte di 16.493 tamponi. Inoltre, sono stati rilevati 3 nuovi decessi a causa del Covid, mentre ieri non erano stato registrato alcun decesso. Milano si conferma la provincia con il numero di contagi più alto: +88 di cui 47 a Milano città. Il totale di guariti e dimessi sale di 40 unità. Buona la situazione ... Leggi su open.online (Di domenica 13 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 13 settembreIl bollettino del 13 settembre, ma i casi diinrimangono pressoché stabili. I dati diriportano un aumento di 265 positivi con 12.844 nuoviil totale era di 269a fronte di 16.493. Inoltre,stati rilevati 3 nuovia causa del Covid, mentrenon erano stato registrato alcun decesso. Milano si conferma la provincia con il numero dipiù alto: +88 di cui 47 a Milano città. Il totale di guariti e dimessi sale di 40 unità. Buona la situazione ...

Agenzia_Ansa : A #Pavia bimba positiva al #Covid, una classe di asilo in quarantena #Coronavirus #scuola #ANSA - RegLombardia : #LNews non si registra alcun decesso. 16.493 tamponi effettuati, 269 i nuovi positivi con un rapporto dell’1,6%. Au… - RegLombardia : #LNews Si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+114), sempre alto il numero dei tamponi realizzati (17.… - Giancar70336148 : RT @GumpForrest5: Adesso lui vota no al taglio dei parlamentari, ha tagliato la sanità pubblica Lombarda con consguenze negative che stiamo… - infoitinterno : Coronavirus: 2 nuovi contagiati a Lecco, 265 in Lombardia -