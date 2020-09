Coronavirus: Codacons denuncia De Laurentiis per epidemia dolosa (Di domenica 13 settembre 2020) Milano, 13 set. (Adnkronos) - Il Codacons presenterà domani un esposto alla Procura della Repubblica di Milano in cui si chiede di aprire una indagine sul presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per la possibile fattispecie di epidemia dolosa. Lo comunica l'associazione dei consumatori. De Laurentiis, risultato positivo al Covid-19, si era presentato in assemblea di Lega Calcio mercoledì scorso a Milano, nonostante non si sentisse bene. “Alla luce di quanto rappresentato si ritiene necessario fare il quadro della situazione in modo ancor più approfondito considerando che quello della salute nazionale è senza dubbio un interesse di rango primario – scrive il Codacons nell'esposto - ritenendosi necessario, opportuno e doveroso accertare se ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) Milano, 13 set. (Adnkronos) - Ilpresenterà domani un esposto alla Procura della Repubblica di Milano in cui si chiede di aprire una indagine sul presidente del Napoli, Aurelio De, per la possibile fattispecie di. Lo comunica l'associazione dei consumatori. De, risultato positivo al Covid-19, si era presentato in assemblea di Lega Calcio mercoledì scorso a Milano, nonostante non si sentisse bene. “Alla luce di quanto rappresentato si ritiene necessario fare il quadro della situazione in modo ancor più approfondito considerando che quello della salute nazionale è senza dubbio un interesse di rango primario – scrive ilnell'esposto - ritenendosi necessario, opportuno e doveroso accertare se ...

