Coronavirus, Briatore guarito: ha lasciato Milano per tornare a Montecarlo (Di domenica 13 settembre 2020) Lo riporta Tgcom24. Dopo i due canonici tamponi con esito negativo, così come previsto dalla procedura, l'imprenditore ha potuto lasciare Milano nella tarda serata di sabato ed è rientrato nel ... Leggi su it.sputniknews (Di domenica 13 settembre 2020) Lo riporta Tgcom24. Dopo i due canonici tamponi con esito negativo, così come previsto dalla procedura, l'imprenditore ha potuto lasciarenella tarda serata di sabato ed è rientrato nel ...

VittorioSgarbi : Molto rumore per nulla. Nonostante iettatori come Scarsi e Luparelli,, Briatore è negativo. Una giornata di lutto p… - SkyTG24 : Coronavirus, Flavio Briatore è guarito: è tornato a Montecarlo - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Briatore è guarito: lascia Milano e torna a Montecarlo #flaviobriatore - am30969 : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, Flavio Briatore guarisce e torna a Montecarlo: Ritorno a Montecarlo per Flavio Briatore che dopo due tamponi… - Miki_2313 : RT @SkyTG24: Coronavirus, Flavio Briatore è guarito: è tornato a Montecarlo -