Clima | Europarlamento chiede ridurre del 60% emissioni al 2030

(Di domenica 13 settembre 2020) La commissione Ambiente del Parlamento europeo ha approvato a Bruxelles a larga maggioranza (46 voti a favore, 18 contrari e 17 astensioni) la sua posizione sulla "Legge Ue sul", sostenendo un nuovo obiettivo di riduzione delleper ildel 60% rispetto ai livelli del 1990, e precisando che l'obiettivo dovrà essere conseguito sia a livello Ue che a livello dei singoli Stati membri. La Commissione europea, da parte sua, intende fissare l'obiettivo di riduzione per ilal 55%, come annuncerà molto probabilmente la settimana prossima la presidente Ursula von der Leyen, proprio davanti al Parlamento europeo, nel suo discorso "sullo stato dell'Unione", previsto per mercoledì (ma la discussione e l'approvazione di massima della proposta nel Collegio dei commissari è prevista ...

(ANSA) - BRUXELLES, 11 SET - L'obiettivo zero emissioni al 2050 non deve essere raggiunto solo a livello Ue, ma in ogni singolo Paese membro. È uno degli emendamenti che gli eurodeputati della Commiss ...(Rinnovabili.it) – L’Unione europea si appresta a metter mano al suo obiettivo di taglio delle emissioni per il 2030. Nella futura legge sul clima UE, che Bruxelles dovrebbe presentare a breve, è prev ...