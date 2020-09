Chiellini è soddisfatto: «Ottimo test in vista del debutto» – FOTO (Di domenica 13 settembre 2020) Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, si è complimentato per la vittoria in amichevole contro il Novara Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, ha commentato attraverso il proprio profilo Twitter la vittoria ottenuta questa mattina in amichevole contro il Novara. «Ottimo test in vista del debutto. -7» è il messaggio scritto dal giocatore sul social. Il match contro la squadra piemontese militante in Lega Pro è inoltre servito proprio al difensore per migliorare la propria condizione fisica dopo gli infortuni rimediati nella scorsa stagione. Ottimo test in vista del debutto. ➖7️⃣#JuveNovara #finoallafine #LiveAhead pic.twitter.com/JCg8iytp9d — Giorgio ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 settembre 2020) Giorgio, capitano della Juventus, si è complimentato per la vittoria in amichevole contro il Novara Giorgio, capitano della Juventus, ha commentato attraverso il proprio profilo Twitter la vittoria ottenuta questa mattina in amichevole contro il Novara. «indel. -7» è il messaggio scritto dal giocatore sul social. Il match contro la squadra piemontese militante in Lega Pro è inoltre servito proprio al difensore per migliorare la propria condizione fisica dopo gli infortuni rimediati nella scorsa stagione.indel. ➖7️⃣#JuveNovara #finoallafine #LiveAhead pic.twitter.com/JCg8iytp9d — Giorgio ...

XXXnewssSoccer : Molto soddisfatto di McKennie, e non sono sorpreso, bene anche Rabiot. Chiellini e Bonucci stanno sbagliando troppi passaggi semplici. - Pall_Gonfiato : Nation League, Chiellini: 'Sono soddisfatto ma meritavamo qualche goal in più' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Nations League: Mancini soddisfatto, fatto buona gara 'Chiellini?Avevamo paura si potesse far male, abbiamo aspettato' -

Ultime Notizie dalla rete : Chiellini soddisfatto Chiellini è soddisfatto: «Ottimo test in vista del debutto» – FOTO Calcio News 24 Chiellini è soddisfatto: «Ottimo test in vista del debutto» – FOTO

Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, ha commentato attraverso il proprio profilo Twitter la vittoria ottenuta questa mattina in amichevole contro il Novara. «Ottimo test in vista del debutto. - ...

Nazionale, Mancini: "Gioco e mentalità, è stata un'Italia straordinaria"

I ragazzi sono stati straordinari". Roberto Mancini non può che applaudire i suoi dopo il successo in terra olandese: "Sono soddisfatto per la mentalità, i ragazzi hanno giocato benissimo - afferma ai ...

Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, ha commentato attraverso il proprio profilo Twitter la vittoria ottenuta questa mattina in amichevole contro il Novara. «Ottimo test in vista del debutto. - ...I ragazzi sono stati straordinari". Roberto Mancini non può che applaudire i suoi dopo il successo in terra olandese: "Sono soddisfatto per la mentalità, i ragazzi hanno giocato benissimo - afferma ai ...