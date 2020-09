Bollettino Covid 13 settembre | ancora in calo i nuovi contagi

(Di domenica 13 settembre 2020) Ildel 13registra un ulterioredeiper il secondo giorno consecutivo. 1458 i positivi e 7 le vittimeundei. Pubblicato ildel 13, come sempre dal Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore, sono 1458 ipositivi (ieri 1.501) 287.853 in totale.anche dei decessi, sono 7 le vittime, contro le 10 di ieri (il totale delle vittime sale a 35610). Tornano a scendere dunque irispetto a ieri. I guariti sono 443, per un totale di 213634. Come spesso è accaduto, scendono i positivi durante il weekend, ...

ivl24_it : Covid-19 (13set) | Bollettino ITALIA: 1458 nuovi contagi e 7 nuovi decessi - notiziepiemont : Covid Piemonte bollettino 13 settembre - lasiciliait : Coronavirus, il bollettino del 13 settembre: in Sicilia 61 nuovi contagi, altri 26 casi a Catania - News - ilVizzarro : Coronavirus, 14 nuovi positivi in Calabria su oltre 1300 tamponi effettuati. Il bollettino #Calabria #coronavirus… - notizieit : Covid, il nuovo bollettino del ministero della Salute -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/veneto.php La situazione regione per regione Valle d'Aosta Piemonte In Piemonte i contagi sono 33.753, rispetto a ieri 82 in ...Calano i contagi per Coronavirus in Italia e in Sicilia. Nell'isola, nelle ultime 24 ore, sono 44 i nuovi positivi (ieri erano 104) su 4002 tamponi eseguiti. È quanto emerge dal bollettino del ministe ...