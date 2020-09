Willy, il dolore della mamma: “Me lo hanno portato via in modo orribile” (Di sabato 12 settembre 2020) Paliano si appresta a dire addio a Willy, il 21enne pestato a morte da un gruppo di 4 persone nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre. In carcere 3 dei 4 ragazzi accusati, si tratta dei fratelli Bianchi e di Marco Pincarelli, mentre ai domiciliari c’è Francesco Belleggia. La procura ha modificato il capo di imputazione da omicidio preterintenzionale in concorso a volontario, a spingere verso questa decisione, i referti dell’autopsia che testimoniano una violenza atroce. In questo caso, c’è il rischio di condanna all’ergastolo. Nelle scorse ore in tanti si sono recati a salutare Willy nella camera ardente allestita al piano terra della facoltà di Medicina di Tor Vergata. Accanto al feretro la famiglia, con mamma Lucia che non ha lasciato un secondo la mano del ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 12 settembre 2020) Paliano si appresta a dire addio a, il 21enne pestato a morte da un gruppo di 4 persone nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre. In carcere 3 dei 4 ragazzi accusati, si tratta dei fratelli Bianchi e di Marco Pincarelli, mentre ai domiciliari c’è Francesco Belleggia. La procura ha modificato il capo di imputazione da omicidio preterintenzionale in concorso a volontario, a spingere verso questa decisione, i referti dell’autopsia che testimoniano una violenza atroce. In questo caso, c’è il rischio di condanna all’ergastolo. Nelle scorse ore in tanti si sono recati a salutarenella camera ardente allestita al piano terrafacoltà di Medicina di Tor Vergata. Accanto al feretro la famiglia, conLucia che non ha lasciato un secondo la mano del ...

