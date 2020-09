Usa, allerta incendi in Oregon: decine di persone considerate disperse (Di sabato 12 settembre 2020) decine di persone sono considerate disperse dopo gli incendi che in Oregon hanno provocato lo sfollamento di decine di migliaia di abitanti, secondo quanto comunicato dalla governatrice Kate Brown, citata dalla Bbc. Brown ha implorato le famiglie di stare lontane dalle zone del fuoco, nonostante vi siano notizie di numerosi saccheggi. Il direttore per la gestione delle emergenze dell’Oregon, Andrew Phelps, ha dichiarato di essere pronto a far fronte a un “evento mortale di massa” causato dagli incendi. Al momento il bilancio ufficiale è di quattro vittime in Oregon e 11 altrove. Almeno 100 incendi stanno ora bruciando ettari di terra in 12 stati degli Stati Uniti. Oltre ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 12 settembre 2020)disonodopo gliche inhanno provocato lo sfollamento didi migliaia di abitanti, secondo quanto comunicato dalla governatrice Kate Brown, citata dalla Bbc. Brown ha implorato le famiglie di stare lontane dalle zone del fuoco, nonostante vi siano notizie di numerosi saccheggi. Il direttore per la gestione delle emergenze dell’, Andrew Phelps, ha dichiarato di essere pronto a far fronte a un “evento mortale di massa” causato dagli. Al momento il bilancio ufficiale è di quattro vittime ine 11 altrove. Almeno 100stanno ora bruciando ettari di terra in 12 stati degli Stati Uniti. Oltre ...

I casi di contagio da Coronavirus stanno diminuendo in oltre 30 Stati in America ma secondo il maggior esperto di malattie del Paese, il dr. Anthony Fauci, la pandemia peggiorerà nuovamente. ‘Dobbiamo ...

Microsoft ha rilevato un intensificarsi degli attacchi provenienti dai tre paesi e indirizzati a chi si trova al lavoro sulle elezioni di novembre. L’allerta è massima perché non si ripeta quanto acca ...

