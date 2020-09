Ue: Cesa, ‘non basta migliorare Patto Stabilità’ (Di sabato 12 settembre 2020) Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Oggi il ministro Gualtieri parla della necessità di migliorare il carattere del Patto di Stabilità ma così non si centra il problema. L’Europa del rigore e dell’austerity ha penalizzato la crescita dobbiamo essere una comunità più coesa e solidale e superare l’ottica degli egoismi nazionali”. Lo afferma il segretario dell’Udc, Lorenzo Cesa.“Questa pandemia -aggiunge- sia da monito per tutti e insegni agli Stati europei che senza una condivisione degli obiettivi, dei rischi e delle politiche di sviluppo le economie non si risolleveranno e il danno, quello sì, sarà per tutti”. L'articolo Ue: Cesa, ‘non basta migliorare Patto ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 12 settembre 2020) Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Oggi il ministro Gualtieri parla della necessità diil carattere deldi Stabilità ma così non si centra il problema. L’Europa del rigore e dell’austerity ha penalizzato la crescita dobbiamo essere una comunità più coesa e solidale e superare l’ottica degli egoismi nazionali”. Lo afferma il segretario dell’Udc, Lorenzo.“Questa pandemia -aggiunge- sia da monito per tutti e insegni agli Stati europei che senza una condivisione degli obiettivi, dei rischi e delle politiche di sviluppo le economie non si risolleveranno e il danno, quello sì, sarà per tutti”. L'articolo Ue:, ‘non...

