Truffa della gomma bucata, ingegnere beffato: 'A 82 anni ci sono cascato anch'io' (Di sabato 12 settembre 2020) FALCONARA - 'Sì, ci sono cascato anch'io, a 82 anni: state attenti quando vi succedono guasti strani'. L'appello è dell'ingegner Ferdinando Bertolini , presidente del consorzio Coima, vittima della ... Leggi su anconatoday (Di sabato 12 settembre 2020) FALCONARA - 'Sì, ci'io, a 82: state attenti quando vi succedono guasti strani'. L'appello è dell'ingegner Ferdinando Bertolini , presidente del consorzio Coima, vittima...

Agenzia_Ansa : Indagato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. L'ipotesi di reato è abuso e truffa. #ANSA #DeLuca - ilfoglio_it : Trump dice di votare due volte, non si sa mai, così da truffatore in proprio diventa profeta della truffa - di… - infoitscienza : Nuova Truffa Amazon, così ci sottraggono i dati della carta di credito - Tyrian3 : @BulloneP La descrizione dice 'strumento usato dalla setta della Pontinia, i cui adepti sono dediti alla truffa e a… - EdoardoQuaquini : @ElicrinaMacrina Sono 280 per affitto e 150 per un mutuo per la precisione. I controlli li stanno facendo di brutto… -

Ultime Notizie dalla rete : Truffa della Nuova Truffa Amazon, così ci sottraggono i dati della carta di credito QuiFinanza Si finge agente della polizia locale per raggirare un anziano

Nel giro di pochi minuti dall’abitazione sono sparite alcune centinaia di euro, con la vittima della truffa resasi conto di quanto successo in un secondo momento. Sul fatto indagano i carabinieri che ...

Conrad Black, la moglie dell’ex magnate nel suo memoir: “I soldi non comprano veri amici”

Il mondo crudele e spietato delle mogli dei miliardari. La giornalista Barbara Amiel dopo aver sposato il magnate dei media Conrad Black, aveva goduto della nuova ricchezza. Ma come rivela nella parte ...

Nel giro di pochi minuti dall’abitazione sono sparite alcune centinaia di euro, con la vittima della truffa resasi conto di quanto successo in un secondo momento. Sul fatto indagano i carabinieri che ...Il mondo crudele e spietato delle mogli dei miliardari. La giornalista Barbara Amiel dopo aver sposato il magnate dei media Conrad Black, aveva goduto della nuova ricchezza. Ma come rivela nella parte ...