Tour de France, Kragh Andersen vince la 14ª tappa: Roglic in giallo (Di sabato 12 settembre 2020) LIONE, Francia, - Il danese Soren Kragh Andersen , Team Sunweb, ha vinto la 14/a tappa del Tour de France , da Clermont Ferrand a Lione di 194 chilometri. Secondo posto per Luka Mezgec, Mitchelton-... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 12 settembre 2020) LIONE, Francia, - Il danese Soren, Team Sunweb, ha vinto la 14/adelde, da Clermont Ferrand a Lione di 194 chilometri. Secondo posto per Luka Mezgec, Mitchelton-...

SportRepubblica : Ciclismo, Tour de France: Andersen, assolo capolavoro. Roglic resta in giallo - repubblica : Ciclismo, Tour de France: Andersen, assolo capolavoro. Roglic resta in giallo - FirenzePost : Tour de France: a Lione Andersen primo da solo, terzo l’italiano Consonni. Roglic sempre in giallo - SpazioCiclismo : Due i ritiri odierni dal #TDF2020, due corridori dai quali ci si aspettava molto - infoitsport : Ciclismo, Tour de France: il giorno di Martinez e un pugno al passato -