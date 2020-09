Scuole verso la riapertura | ma sono molti i problemi ancora da risolvere

(Di sabato 12 settembre 2020) Vigilia di, tra perplessità e diversi nodida sciogliere, dai banchi monopostoin arrivo alle aule che mancano, alla misurazione della temperatura, per garantire un ritorno in ...

Vigilia di riapertura, tra perplessità e diversi nodi ancora da sciogliere, dai banchi monoposto ancora in arrivo alle aule che mancano, alla misurazione della temperatura, per garantire un ritorno in ...Ebbene sì. La scuola fa paura. Tanti bambini nelle classi, tante occasioni di assembramento, tanti possibili focolai. Le minoranze fobiche che risiedono in ognuno di noi sono già in allerta e strategi ...