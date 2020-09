Salvini a Napoli | non vi meritate De Luca e de Magistris Ho già qualche idea per il candidato sindaco a Napoli

(Di sabato 12 settembre 2020) 'Ho girato la Campania bella stamattina, quella dell'arte e della Storia, e vi dico che non viDee De'. Così Matteo, aprendo il comizio in piazza Matteotti, a, ...

matteosalvinimi : La migliore risposta a odio, intolleranza, rancore di certa sinistra che si definisce 'democratica' ma è l'esatto o… - fanpage : #Salvini contestato a Torre del Greco, lancio di pomodori e insulti - SkyTG24 : Salvini contestato a Torre del Greco, fischi e pomodori contro il leader della Lega - giap87625642 : RT @MariaRo99325323: - AndreaIncorona8 : @TucciTuccio #On.#Salvini non dica cose banali.I problemi dI #Napoli sono ben -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Napoli

La vicinanza del politicamente scorretto Matteo Salvini fa perdere il consueto rigore a Stefano Caldoro che arringa: «Io odio un salernitano». Uno a caso, ovviamente. La giornata leghista ha due facce ...Salvini era atteso per le 11.15 all'incrocio tra via Salvator Noto e via Roma: il centro storico era stato tirato a lucido, con un'ordinanza dell'ultima ora sono stati rimossi i cassonetti e sono ...