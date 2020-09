Papà cerca figlia dispersa nel fiume ogni giorno: "Non posso smettere" (Di sabato 12 settembre 2020) Rosa Scognamiglio Un Papà cerca la figlia dispersa nel fiume Adda. ogni giorno percorre a nuoto il corso d'acqua: ''Non smetto finché non la ritrovo'' Percorre il fiume ogni santo giorno, da mattina a sera, nel tentativo di ritrovare la sua adorata Hafsa. Non si tratta di un nuotatore provetto ma di un Papà disperato, aggrappato ad un labile filo di speranza. Tutto ciò che desidera è riabbracciare la sua ''bambina'' di 15 anni, scomparsa nell'Adda, dallo scorso 1° settembre. ''Non mi do pace finché non la ritrovo'', dice prima passare al setaccio ancora una volta il corso d'acqua. Hafsa è stata trascinata via dalla corrente mentre ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 12 settembre 2020) Rosa Scognamiglio UnlanelAdda.percorre a nuoto il corso d'acqua: ''Non smetto finché non la ritrovo'' Percorre ilsanto, da mattina a sera, nel tentativo di ritrovare la sua adorata Hafsa. Non si tratta di un nuotatore provetto ma di un; disperato, aggrappato ad un labile filo di speranza. Tutto ciò che desidera è riabbracciare la sua ''bambina'' di 15 anni, scomparsa nell'Adda, dallo scorso 1° settembre. ''Non mi do pace finché non la ritrovo'', dice prima passare al setaccio ancora una volta il corso d'acqua. Hafsa è stata trascinata via dalla corrente mentre ...

Ultime Notizie dalla rete : Papà cerca Gas a Tvn, PaP attacca il Governo Civonline Gas a Tvn, PaP attacca il Governo

«Non ci stupisce che, al di là dei vuoti ed inconcludenti proclami “green”, i partiti di governo continuino a fare gli interessi delle multinazionali e delle grandi aziende del fossile a discapito di ...

Castellitto junior: "Caro papà, fatti più in là"

"Mio papà voleva fare mio padre nel film. Per segarmi le gambe ci mancava solo questo. Gli ho detto: ma ci tieni al mio futuro o no?". A parlare così è Pietro Castellitto, regista de I predatori, il f ...

