Napoli, Via Carbonara: 41enne positivo al Covid-19 si allontana da casa (Di sabato 12 settembre 2020) Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, mentre transitavano in via Carbonara hanno controllato un uomo ed hanno accertato che, nonostante fosse sottoposto al regime di isolamento domiciliare perché positivo al Covid 19, si era allontanato da casa. L’uomo, un 41enne napoletano, è stato denunciato per inosservanza dei … Leggi su 2anews (Di sabato 12 settembre 2020) Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, mentre transitavano in viahanno controllato un uomo ed hanno accertato che, nonostante fosse sottoposto al regime di isolamento domiciliare perchéal19, si erato da. L’uomo, unnapoletano, è stato denunciato per inosservanza dei …

