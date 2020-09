Liverpool, Klopp: “Abbiamo segnato 4 gol ad una squadra tosta, ci sarà tempo per migliorare” (Di sabato 12 settembre 2020) L'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria dei suoi ragazzi ai danni del Leeds per 4-3.caption id="attachment 1020793" align="alignnone" width="1024" Klopp, Getty Images/caption"DOBBIAMO MIGLIORARE, MA ERA SOLO LA PRIMA GARA""È stato il calcio nella sua massima esposizione, con 7 reti segnate ci si diverte sempre. Dobbiamo migliorare la fase difensiva ma tutto ciò non è strano, siamo solo alla prima giornata e ci sono tante cose da sistemare. Il nostro avversario ci ha indotto all'errore, sono cose che capitano. In fase di possesso abbiamo faticato, loro difendevano con passione ed organizzazione, era difficile trovare calciatori smarcati vista la loro marcatura sempre stretta. Abbiamo sfruttato bene i calci piazzati e abbiamo vinto, era importante. Nonostante la ... Leggi su itasportpress (Di sabato 12 settembre 2020) L'allenatore del, Jurgen, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria dei suoi ragazzi ai danni del Leeds per 4-3.caption id="attachment 1020793" align="alignnone" width="1024", Getty Images/caption"DOBBIAMO MIGLIORARE, MA ERA SOLO LA PRIMA GARA""È stato il calcio nella sua massima esposizione, con 7 reti segnate ci si diverte sempre. Dobbiamo migliorare la fase difensiva ma tutto ciò non è strano, siamo solo alla prima giornata e ci sono tante cose da sistemare. Il nostro avversario ci ha indotto all'errore, sono cose che capitano. In fase di possesso abbiamo faticato, loro difendevano con passione ed organizzazione, era difficile trovare calciatori smarcati vista la loro marcatura sempre stretta. Abbiamo sfruttato bene i calci piazzati e abbiamo vinto, era importante. Nonostante la ...

ItaSportPress : Liverpool, Klopp: 'Abbiamo segnato 4 gol ad una squadra tosta, ci sarà tempo per migliorare' -… - SoSimoneeh : RT @CB_Ignoranza: Da questi due non ci si poteva aspettare una partita banale. Una partita rocambolesca, spettacolare. Finisce 4-3 ad Anfi… - oviedolucas28 : RT @CB_Ignoranza: Da questi due non ci si poteva aspettare una partita banale. Una partita rocambolesca, spettacolare. Finisce 4-3 ad Anfi… - Pall_Gonfiato : #PremierLeague - #Klopp vince la sfida con #Bielsa: #Salah firma una tripletta - MyFootbalLand : Inizia la #PremierLeague e il #LUFC di Radrizzani è già all'esame #Liverpool! Non basta però la voglia e il 52% di… -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool Klopp Premier League, oggi si riparte: è caccia al Liverpool di Klopp Calcio News 24 Liverpool-Leeds 4-3: Salah scatenato, tripletta e vittoria

Esordio di campionato ad alta intensità fra Liverpool e Leeds: una pioggia di gol porta i Reds a vincere 4-3, grazie soprattutto alla tripletta di Mohammed Salah L’incontro Liverpool-Leeds ha dato sic ...

Liverpool da urlo: Salah stende un Loco Leeds. 4-3 ad Anfield

Il Liverpool ha esordito con una vittoria nella Premier League 2020/21: battuto 4-3 il Leeds del Loco Bielsa Il Liverpool di Jurgen Klopp si è imposto per 4-3 sul Leeds all’esordio nella Premier Leagu ...

Esordio di campionato ad alta intensità fra Liverpool e Leeds: una pioggia di gol porta i Reds a vincere 4-3, grazie soprattutto alla tripletta di Mohammed Salah L’incontro Liverpool-Leeds ha dato sic ...Il Liverpool ha esordito con una vittoria nella Premier League 2020/21: battuto 4-3 il Leeds del Loco Bielsa Il Liverpool di Jurgen Klopp si è imposto per 4-3 sul Leeds all’esordio nella Premier Leagu ...