La mossa anti-austerity di Gualtieri (Di sabato 12 settembre 2020) Da un lato la richiesta di sospendere le regole fiscali previste dal Patto di Stabilità fino a quando il Pil non tornerà ai livelli pre-Covid, dall’altro il riconoscimento che la tanto vituperata riforma del Mes è in fase di finalizzazione (poi saranno dolori in Parlamento). All’Ecofin di Berlino il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha espresso la posizione dell’Italia sul ritorno del Patto di Stabilità, ovvero l’insieme delle norme di bilancio imposte da Bruxelles e ora sospese causa Covid per consentire agli Stati membri di far fronte all’emergenza economica e sanitaria senza impedimenti di alcun tipo. “Non vanno reintrodotte le regole del Patto di Stabilità finché c’è un impatto sull’economia del Covid, quindi finché non si torna a livelli di Pil ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 12 settembre 2020) Da un lato la richiesta di sospendere le regole fiscali previste dal Patto di Stabilità fino a quando il Pil non tornerà ai livelli pre-Covid, dall’altro il riconoscimento che la tanto vituperata riforma del Mes è in fase di finalizzazione (poi saranno dolori in Parlamento). All’Ecofin di Berlino il ministro dell’Economia Robertoha espresso la posizione dell’Italia sul ritorno del Patto di Stabilità, ovvero l’insieme delle norme di bilancio imposte da Bruxelles e ora sospese causa Covid per consentire agli Stati membri di far fronte all’emergenza economica e sanitaria senza impedimenti di alcun tipo. “Non vanno reintrodotte le regole del Patto di Stabilità finché c’è un impatto sull’economia del Covid, quindi finché non si torna a livelli di Pil ...

CiccioLupis : RT @Agenzia_Dire: #Coronavirus, in #Giappone @seiburailway riveste le superfici dei suoi 1.288 vagoni con uno spray antivirale e antibatter… - zazoomblog : Maniglie e porte treni rivestiti con l’antivirale la ‘mossa’ anti Covid di Seibu Railway in Giappone - #Maniglie… - Agenzia_Dire : #Coronavirus, in #Giappone @seiburailway riveste le superfici dei suoi 1.288 vagoni con uno spray antivirale e anti… - ClaudioMasini7 : @StefanoRossi_ @matteosalvinimi Per quanto riguarda Bagno a Ripoli, c'era anche una questione di capienza per il lo… - Majden3 : RT @MarceVann: Cairo guarda a Repubblica. In forte calo dall'entrata di Fca di John Elkann, i dati delle vendite a giugno 2020 fotografano… -

Ultime Notizie dalla rete : mossa anti Maniglie e porte treni rivestiti con l'antivirale, la 'mossa' anti Covid di Seibu Railway in Giappone - DIRE.it Dire La mossa anti-austerity di Gualtieri

Da un lato la richiesta di sospendere le regole fiscali previste dal Patto di Stabilità fino a quando il Pil non tornerà ai livelli pre-Covid, dall’altro il riconoscimento che la tanto vituperata rifo ...

Il No di Giorgetti e il doppio gioco della Lega

Allo sgarbo non crede nessuno. Alla mossa concordata, pochi. E allora? Nel centrodestra si è aperto il toto-interpretazioni dell’ultima mossa di Giancarlo Giorgetti, uomo forte della Lega da molte sta ...

Da un lato la richiesta di sospendere le regole fiscali previste dal Patto di Stabilità fino a quando il Pil non tornerà ai livelli pre-Covid, dall’altro il riconoscimento che la tanto vituperata rifo ...Allo sgarbo non crede nessuno. Alla mossa concordata, pochi. E allora? Nel centrodestra si è aperto il toto-interpretazioni dell’ultima mossa di Giancarlo Giorgetti, uomo forte della Lega da molte sta ...