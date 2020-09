Il papà che ogni mattina si tuffa alla ricerca della figlia scomparsa nel fiume Adda (Di sabato 12 settembre 2020) Sua figlia Hafsa, di soli 15 anni, il primo settembre scorso è stata inghiottita dalle acque del fiume Adda a Sondrio, mentre tentava di attraversarlo per raggiungere una spiaggetta. Il suo corpo non è ancora stato trovato. Lui, il papà, il primo settembre era in Marocco. E da quando è tornato, ogni giorno va al fiume in bicicletta, si immerge e cerca la figlia. Una scena straziante, immortalata da un video pubblicato su Facebook.“Ho contattato i carabinieri per dire loro che io continuo a cercarla” ha detto il papà a ‘La Provincia di Sondrio’. “Devo ringraziare i ricercatori, che sicuramente hanno fatto un buon lavoro - ha aggiunto l’uomo -, ma non sono riusciti a trovare mia ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 12 settembre 2020) SuaHafsa, di soli 15 anni, il primo settembre scorso è stata inghiottita dalle acque dela Sondrio, mentre tentava di attraversarlo per raggiungere una spiaggetta. Il suo corpo non è ancora stato trovato. Lui, il papà, il primo settembre era in Marocco. E da quando è tornato,giorno va alin bicicletta, si immerge e cerca la. Una scena straziante, immortalata da un video pubblicato su Facebook.“Ho contattato i carabinieri per dire loro che io continuo a cercarla” ha detto il papà a ‘La Provincia di Sondrio’. “Devo ringraziare itori, che sicuramente hanno fatto un buon lavoro - ha aggiunto l’uomo -, ma non sono riusciti a trovare mia ...

