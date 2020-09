(Di sabato 12 settembre 2020) Sale la rabbia e lasull'isola di, in, dove centinaia di richiedenti asilo manifestano per chiedere una sistemazione dopo gli incendi che hanno distrutto il campo di Moria e dopo ...

perrero_s : RT @MediasetTgcom24: Grecia, tensione a Lesbo: polizia usa i lacrimogeni contro i migranti #lesbo - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Grecia, tensione a Lesbo: polizia usa i lacrimogeni contro i migranti #lesbo - MediasetTgcom24 : Grecia, tensione a Lesbo: polizia usa i lacrimogeni contro i migranti #lesbo - RaimondoFabbri : RT @MarianoGiustino: Vi do appuntamento,sabato ore11,su @RadioRadicale con una puntata straordinaria della #RassegnaStampaTurca,INTERAMENTE… - gennyesposito5 : RT @MarianoGiustino: Vi do appuntamento,sabato ore11,su @RadioRadicale con una puntata straordinaria della #RassegnaStampaTurca,INTERAMENTE… -

Ultime Notizie dalla rete : Grecia tensione

TGCOM

Sale la rabbia e la tensione sull'isola di Lesbo, in Grecia, dove centinaia di richiedenti asilo manifestano per chiedere una sistemazione dopo gli incendi che hanno distrutto il campo di Moria e dopo ...Tensione sempre più alta nel Mediterraneo orientale e in seno alla NATO che vede suoi rilevanti membri ormai sull’orlo di un conflitto aperto. La Francia, intanto, pesantemente schierata con la Grecia ...