GP Misano, Valentino Rossi il più veloce nelle Libere 3. E allontana il ritiro (Di sabato 12 settembre 2020) Valentino Rossi si prende il 1° posto tra tutte le sessioni di Prove Libere del GP di Misano. Il Dottore intanto allontana le voci sul ritiro Davanti al pubblico di Misano, Valentino Rossi si regala il miglior tempo delle Libere 3 della MotoGP ed in assoluto il migliore di tutte e tre le sessioni disputate tra venerdì e sabato. Il Dottore con la sua Yamaha si è issato in testa in 1.31:861, davanti al suo compagno di squadra Vinales e Fabio Quartararo. VR46 si candida così ad un piazzamento importante nelle qualifiche del Gran Premio di San Marino (via intorno alle 14:30) in vista della gara di domenica. Intanto, nei giorni scorsi si era vociferato di un rumors legato ad un ... Leggi su zon (Di sabato 12 settembre 2020)si prende il 1° posto tra tutte le sessioni di Provedel GP di. Il Dottore intantole voci sulDavanti al pubblico disi regala il miglior tempo delle3 della MotoGP ed in assoluto il migliore di tutte e tre le sessioni disputate tra venerdì e sabato. Il Dottore con la sua Yamaha si è issato in testa in 1.31:861, davanti al suo compagno di squadra Vinales e Fabio Quartararo. VR46 si candida così ad un piazzamento importantequalifiche del Gran Premio di San Marino (via intorno alle 14:30) in vista della gara di domenica. Intanto, nei giorni scorsi si era vociferato di un rumors legato ad un ...

