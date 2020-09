Francia, i gilet gialli tornano in piazza dopo il lockdown ma l’adesione è bassa. Scontri in piazza: fermati in 222 (Di sabato 12 settembre 2020) Un rilancio sottotono quello che ha caratterizzato il ritorno in piazza dei gilet gialli, il movimento di contestazione contro il presidente Emmanuel Macron e il suo governo. A Parigi, come ormai da tradizione, la protesta più grande: i manifestanti si sono infatti dati appuntamento sugli Champs-Élysées (nonostante il divieto della prefettura), place de la Bourse, place Wagram (i luoghi autorizzati dalla polizia) e place Saint-Pierre, ai piedi della Basilica del Sacro Cuore a Montmartre. Non sono mancati gli Scontri tra manifestanti e forze dell’ordine: a mezzogiorno c’erano già 154 fermati solo nella Capitale, saliti al momento a 222, sui poco più di mille manifestanti scesi in piazza. Tra i gruppi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) Un rilancio sottotono quello che ha caratterizzato il ritorno indei, il movimento di contestazione contro il presidente Emmanuel Macron e il suo governo. A Parigi, come ormai da tradizione, la protesta più grande: i manifestanti si sono infatti dati appuntamento sugli Champs-Élysées (nonostante il divieto della prefettura), place de la Bourse, place Wagram (i luoghi autorizzati dalla polizia) e place Saint-Pierre, ai piedi della Basilica del Sacro Cuore a Montmartre. Non sono mancati glitra manifestanti e forze dell’ordine: a mezzogiorno c’erano già 154solo nella Capitale, saliti al momento a 222, sui poco più di mille manifestanti scesi in. Tra i gruppi di ...

Agenzia_Italia : A Parigi i Gilet Gialli tornano in piazza - RadioItaliaIRIB : Francia: gilet gialli di nuovo in piazza, scontri a Parigi - Open_gol : Francia, il ritorno dei Gilet gialli sugli Champs-Elysees di Parigi: lancio di lacrimogeni e oltre 150 arresti - marco_bal99 : RT @ilmanifesto: #GiletJaunes, una guerra sociale di lunga durata #giletgialli #francia - Enrico_Liano : RT @fabcet: Secondo @TgLa7 oggi manifestazioni in Francia dei Gilet Jaune insieme ai NoMask e ai proprietari di discoteche che anche li son… -