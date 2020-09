Fisco, per gli italiani 270 scadenze da mercoledì a fine settembre (Di sabato 12 settembre 2020) Tra i versamenti che sono stati prorogati in questi ultimi mesi a causa del Covid e gli adempimenti ordinari previsti dal calendario, da mercoledì prossimo fino a fine mese gli italiani dovranno districarsi... Leggi su feedpress.me (Di sabato 12 settembre 2020) Tra i versamenti che sono stati prorogati in questi ultimi mesi a causa del Covid e gli adempimenti ordinari previsti dal calendario, da mercoledì prossimo fino amese glidovranno districarsi...

