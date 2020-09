Elisabetta Gregoraci, la commozione per mamma Melina scomparsa dopo lunga malattia (Di sabato 12 settembre 2020) La showgirl Elisabetta Gregoraci ha voluto ricordare su Instagram la madre Melina, scomparsa ormai da molti anni a causa di una lunga malattia. La showgirl e conduttrice Elisabetta Gregoraci ha condiviso un emozionante post sul proprio profilo Instagram, dove conta oltre 1 milione di followers, per ricordare sua madre Melina, scomparsa ormai da tanti anni … Leggi su viagginews (Di sabato 12 settembre 2020) La showgirlha voluto ricordare su Instagram la madreormai da molti anni a causa di una. La showgirl e conduttriceha condiviso un emozionante post sul proprio profilo Instagram, dove conta oltre 1 milione di followers, per ricordare sua madreormai da tanti anni …

