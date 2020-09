Coronavirus, AstraZeneca riprende test sul vaccino: nessun problema di sicurezza (Di sabato 12 settembre 2020) Martedì scorso era stata interrotta la sperimentazione in tutto il mondo per la reazione avversa grave di uno dei partecipanti ma ora gli enti regolatori britannici hanno già autorizzato la prosecuzione dei trial Leggi su corriere (Di sabato 12 settembre 2020) Martedì scorso era stata interrotta la sperimentazione in tutto il mondo per la reazione avversa grave di uno dei partecipanti ma ora gli enti regolatori britannici hanno già autorizzato la prosecuzione dei trial

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #AstraZeneca riprende i test sul #vaccino in #Gb. Lo stop nei giorni scorsi dopo che un volontario si… - Corriere : Vaccino, AstraZeneca riprende test dopo lo stop per reazione avversa: «Nessun problema di sicurezza» - RaiNews : I test erano stati interrotti dopo che un volontario si era sentito male #coronavirus #AstraZeneca - ftoscanomd : RT @gianlucac1: Come si diceva nel video...la finanza a volte ci vede bene ma adesso ci rispiegheranno anche questo ASTRA RIPRENDE LA FAS… - LaLestofante : RT @paferro: ++ Coronavirus:AstraZeneca riprende test su vaccino in Gb ++ -