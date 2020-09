Cesare Battisti verrà trasferito nel carcere di Rossano. E resta in «alta sicurezza» (Di sabato 12 settembre 2020) Cesare Battisti verrà trasferito nei prossimi tempi dal carcere di Oristano, in Sardegna, a quello di Rossano, in Calabria: qui verrà recluso nel circuito di alta sicurezza 2, destinato ai detenuti condannati per fatti legati al terrorismo. Verrà trasferito quando nell’istituto calabrese sarà disponibile un posto nel carcere, e Battisti prima passerà li 15 giorni in isolamento sanitario per le disposizioni anti-Coronavirus. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha infatti respinto la domanda di Battisti per usufruire di un regime detentivo più mitigato a Milano o a Roma, col parere conforme della Direzione nazionale antimafia e ... Leggi su open.online (Di sabato 12 settembre 2020)verrànei prossimi tempi daldi Oristano, in Sardegna, a quello di, in Calabria: qui verrà recluso nel circuito di2, destinato ai detenuti condannati per fatti legati al terrorismo. Verràquando nell’istituto calabrese sarà disponibile un posto nel, eprima passerà li 15 giorni in isolamento sanitario per le disposizioni anti-Coronavirus. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha infatti respinto la domanda diper usufruire di un regime detentivo più mitigato a Milano o a Roma, col parere conforme della Direzione nazionale antimafia e ...

matteosalvinimi : Cesare Battisti merita la galera a vita, per rispetto del dolore da lui causato a tante famiglie italiane. - matteosalvinimi : Altro che libertà anticipata, sciopero della fame o trasferimenti, carcere a vita per questo assassino. - RaiNews : Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziari ha respinto, col parere conforme della Direzione nazionale antima… - VincentMA : RT @matteosalvinimi: Altro che libertà anticipata, sciopero della fame o trasferimenti, carcere a vita per questo assassino. - BernyBeverelli : RT @Agenzia_Ansa: Cesare Battisti sarà trasferito dalla Sardegna alla Calabria, il Dap respinge la richiesta della difesa #ANSA https://t.c… -