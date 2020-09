Carlo d’Inghilterra, come si chiamerà quando diventerà re? (Di sabato 12 settembre 2020) Un ex portavoce di Buckingham Palace ha rivelato a “Hello” che il principe, quando salirà al trono, potrebbe farsi chiamare Giorgio VII e non Carlo III. L’usanza del cambio di nomi al momento dell’incoronazione è una tradizione che risale alla regina Vittoria. Carlo d’Inghilterra è primo nella successione al trono. Ma quando diventerà re – o forse, più probabilmente, reggente – non si farà chiamare Carlo III. Carlo d’Inghilterra diventerà CarloArticolo completo: Carlo d’Inghilterra, come si chiamerà quando diventerà re? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 12 settembre 2020) Un ex portavoce di Buckingham Palace ha rivelato a “Hello” che il principe,salirà al trono, potrebbe farsi chiamare Giorgio VII e nonIII. L’usanza del cambio di nomi al momento dell’incoronazione è una tradizione che risale alla regina Vittoria.d’Inghilterra è primo nella successione al trono. Madiventerà re – o forse, più probabilmente, reggente – non si farà chiamareIII.d’Inghilterra diventeràArticolo completo:d’Inghilterra,si chiameràdiventerà re? dal blog SoloDonna

