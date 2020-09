Biennale di Venezia, Leone d’Oro a “Nomadland”. Favino e Kirby vincono la Coppa Volpi come migliori attori (Di sabato 12 settembre 2020) Nomadland è il miglior film in gara alla Mostra del Cinema di Venezia. Il film di Chloé Zhao ha infatti conquistato il Leone d’Oro assegnato dalla giuria presieduta da Cate Blanchett. Sono poi Pierfrancesco Favino e Vanessa Kirby i migliori attori di questa Biennale (la 77esima): a entrambi è stata infatti assegnata la Coppa Volpi rispettivamente per la migliore interpretazione maschile nel film Padrenostro di Claudio Noce e per la migliore interpretazione femminile in Pieces of a Woman di Kornél Mundruczò. EPA/ETIENNE LAURENT POLAND OUT Chloe ZhaoUn’edizione senza le grandi star del cinema a causa del Coronavirus, il “festival miracolo”, come lo ha ... Leggi su open.online (Di sabato 12 settembre 2020) Nomadland è il miglior film in gara alla Mostra del Cinema di. Il film di Chloé Zhao ha infatti conquistato ild’Oro assegnato dalla giuria presieduta da Cate Blanchett. Sono poi Pierfrancescoe Vanessadi questa(la 77esima): a entrambi è stata infatti assegnata larispettivamente per la migliore interpretazione maschile nel film Padrenostro di Claudio Noce e per la migliore interpretazione femminile in Pieces of a Woman di Kornél Mundruczò. EPA/ETIENNE LAURENT POLAND OUT Chloe ZhaoUn’edizione senza le grandi star del cinema a causa del Coronavirus, il “festival miracolo”,lo ha ...

