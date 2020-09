Arsenal, Arteta elogia Gabriel dopo il gol: "Bravissimo, ha giocato davvero bene" (Di sabato 12 settembre 2020) Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta ha così commentato il successo dei suoi Gunners sul Fulham, deciso anche dalle ottime prestazioni dei nuovi arrivati Willian e Gabriel. Leggi su tuttonapoli (Di sabato 12 settembre 2020) Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell'Mikelha così commentato il successo dei suoi Gunners sul Fulham, deciso anche dalle ottime prestazioni dei nuovi arrivati Willian e

infoitsport : Torna la Premier! Arsenal, Arteta riparte dalla salvifica FA Cup e da Aubemeyang - poufsouf1 : Arteta il a ressuscité Arsenal - infoitsport : Calciomercato, Torreira sempre più in uscita: non convocato da Arteta per Fulham-Arsenal - infoitsport : Arsenal, Arteta esalta Willian e Gabriel: 'Hanno messo un impegno encomiabile' - manerwski : @_baietto @Mirko799 Questo senza dubbio ma concettualmente l’arsenal mi sembra aver fatto dei bei passi in avanti c… -