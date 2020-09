Vibo, nuovo scandalo: arrestato ex parroco di Zungri per atti sessuali con minorenni stranieri (Di venerdì 11 settembre 2020) Torna sulle pagine di cronaca Don Felice La Rosa, 44enne ex parroco di Zungri (Vv). Già condannato in via definitiva per induzione alla prostituzione minorile, è stato arrestato dagli uomini del commissariato di Gioia Tauro. L’accusa è di atti sessuali con minori stranieri. Il parroco ora si trova ai domiciliari nella sua casa di Calimera, frazione di San Calogero, in provincia di Vibo Valentia. Nello specifico gli contestano di aver dato denaro a un sedicenne di nazionalità bulgara in cambio di rapporti sessuali. Invece, in un secondo caso, avrebbe solo tentato di agire. L’arresto dell’ex parroco di Zungri A disporre l’arresto, il Gip del Tribunale di ... Leggi su secoloditalia

