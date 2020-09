Ritorno in Classe, Conte: Lunedì Porterò Mio Figlio a Scuola (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Premier Conte, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi, afferma che lunedì accompagnerà lui stesso il Figlio alla Scuola media del quartiere Prati di Roma. “Non solo sono fiducioso nel mandarlo di nuovo a Scuola, ma lo accompagnerò io stesso cercando di trasmettergli l’importanza di questa ripartenza” continua. La dirigente scolastica dell’istituto comprensivo ha invece più timori: “Non sono arrivati i banchi monoposto, abbiamo ancora troppe cattedre libere per cui dovremo limitare le ore di lezione, mancano i docenti di sostegno, collaboratori scolastici e devono essere ancora svolti gli usuali interventi manutentori previsti per l’inizio dell’anno scolastico, l’organico della segreteria è ancora incompleto e non ... Leggi su youreduaction (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Premier, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi, afferma che lunedì accompagnerà lui stesso ilallamedia del quartiere Prati di Roma. “Non solo sono fiducioso nel mandarlo di nuovo a, ma lo accompagnerò io stesso cercando di trasmettergli l’importanza di questa ripartenza” continua. La dirigente scolastica dell’istituto comprensivo ha invece più timori: “Non sono arrivati i banchi monoposto, abbiamo ancora troppe cattedre libere per cui dovremo limitare le ore di lezione, mancano i docenti di sostegno, collaboratori scolastici e devono essere ancora svolti gli usuali interventi manutentori previsti per l’inizio dell’anno scolastico, l’organico della segreteria è ancora incompleto e non ...

Agenzia_Ansa : Certificato medico obbligatorio per la riammissione a #scuola dopo tre giorni di assenza. È la misura che chiedono… - immuni_app : L’app di contact tracing #Immuni potrebbe essere cruciale nella fase del ritorno in classe, come riporta… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Certificato medico obbligatorio per la riammissione a #scuola dopo tre giorni di assenza. È la misura che chiedono i pres… - GaProfgio : RT @orizzontescuola: Ritorno in classe, Di Maio: “Faremo l’impossibile, fidiamoci di Conte e Azzolina” - GaProfgio : RT @orizzontescuola: Ritorno in classe, il pediatra: “No al controllo della febbre a casa, rischiamo errori e omissioni come con i pidocchi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno Classe Ritorno in classe, docenti e studenti: ecco cosa non si potrà fare a scuola Orizzonte Scuola Calciomercato, le italiane e le big europee

In casa Juventus il nome caldo è sempre quello di Luis Suarez. L’operazione sarà simile a quella che ha portato Rakitic a riabbracciare la maglia del Sevilla: cifra simbolica e diversi bonus. La volon ...

Venezia 77, "I bambini di Vò": storia dell'emergenza... -2-

Dalle testimonianze raccolte nel corto emerge il grande senso di responsabilità e la consapevolezza con cui stanno affrontando il ritorno in classe. La parte relativa alle aspettative per il futuro e ...

In casa Juventus il nome caldo è sempre quello di Luis Suarez. L’operazione sarà simile a quella che ha portato Rakitic a riabbracciare la maglia del Sevilla: cifra simbolica e diversi bonus. La volon ...Dalle testimonianze raccolte nel corto emerge il grande senso di responsabilità e la consapevolezza con cui stanno affrontando il ritorno in classe. La parte relativa alle aspettative per il futuro e ...