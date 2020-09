Omicidio volontario per i 4 arrestati per la morte di Willy (Di venerdì 11 settembre 2020) Le ultime testimonianze raccolte in queste ore dagli inquirenti che stanno indagando sull'Omicidio del giovane Willy Monteiro Duarte e i primi risultati dell'autopsia, che hanno confermato una serie di colpi ripetuti sferrati con colpi contundenti come possibile causa del decesso, la Procura di Velletri ha deciso di cambiare l'accusa contestata ai quattro giovani arrestasti per quel delitto.Non più Omicidio preterintenzionale, non compatibile con la dinamica dei fatti così come confermata nelle ultime ore, ma Omicidio volontario aggravato dai futili motivi. In giornata il professor Giovanni Arcudi, a capo dell'equipe medico legale incaricata di effettuare l'autopsia sul corpo del giovane Willy, aveva confermato il prolungato pestaggio:Gli esami hanno dimostrato che il ... Leggi su blogo (Di venerdì 11 settembre 2020) Le ultime testimonianze raccolte in queste ore dagli inquirenti che stanno indagando sull'del giovaneMonteiro Duarte e i primi risultati dell'autopsia, che hanno confermato una serie di colpi ripetuti sferrati con colpi contundenti come possibile causa del decesso, la Procura di Velletri ha deciso di cambiare l'accusa contestata ai quattro giovani arrestasti per quel delitto.Non piùpreterintenzionale, non compatibile con la dinamica dei fatti così come confermata nelle ultime ore, maaggravato dai futili motivi. In giornata il professor Giovanni Arcudi, a capo dell'equipe medico legale incaricata di effettuare l'autopsia sul corpo del giovane, aveva confermato il prolungato pestaggio:Gli esami hanno dimostrato che il ...

fattoquotidiano : Colleferro, i 4 arrestati per la morte di Willy ora sono indagati per omicidio volontario aggravato da futili motivi - SkyTG24 : Omicidio di Willy Monteiro, cambia l'accusa per gli arrestati: omicidio volontario - petergomezblog : #Colleferro, i 4 arrestati per la morte di #Willy ora sono indagati per omicidio volontario aggravato da futili mot… - IppolitoMimi : @ippolito_italia L'accusa cambia in omicidio volontario. Se la Giustizia questa volta funziona, li faranno neri. - IppolitoMimi : L'accusa cambia in omicidio volontario. Se la Giustizia questa volta funziona, li faranno neri. -