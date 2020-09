“Non va in onda” Maria De Filippi gela la tronista Sophie e il corteggiatore | la decisione mai vista a UeD

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 11 settembre 2020) Nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda mercoledì 9 settembre 2020,Deha presentato al pubblicoCodegoni. Di lei la conduttrice ha detto che è la più giovanedi sempre., infatti, ha 18 anni. Alle sue spalle ha una sola storia d’amore, durata circa sei mesi, finita a causa di un tradimento. La giovaneha raccontato di aver perso la fiducia negli uomini e tenta la strada di Uomini e Donne per trovare il vero amore. Proprio oggi, durante lo spazio dedicato allaDeha fatto un annuncio che cambia tutte le regole delle esterne a Uomini e Donne. Oltre il cambio studio e il graditissimo mix tra il trono over e quello classico, da ...