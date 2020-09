Manchester United, Solskjaer: “Pogba dovrebbe essere pronto per il prossimo weekend” (Di venerdì 11 settembre 2020) Tutto pronto per il grande ritorno della Premier League che partirà domani con le prime partite della prima giornata. Il Manchester United, però, essendo stato impegnato in Europa League fino a qualche giorno fa, farà il proprio esordio soltanto il 19 settembre contro il Crystal Palace e, dopo essere risultato positivo al Covid-19, anche Paul Pogba potrebbe recuperare in tempo per la gara. IL tecnico del Red Devils, Ole Gunnar Solsjaer, infatti, si è detto abbastanza possibilista in merito a tale ipotesi: “Paul ha fatto un paio di allenamenti e si e’ perso solo qualche seduta a causa del virus. E’ veloce a tornare in forma, inoltre aveva lavorato sodo durante il lockdown e dopo ha giocato la gran parte delle partite. dovrebbe essere ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 settembre 2020) Tuttoper il grande ritorno della Premier League che partirà domani con le prime partite della prima giornata. Il, però, essendo stato impegnato in Europa League fino a qualche giorno fa, farà il proprio esordio soltanto il 19 settembre contro il Crystal Palace e, doporisultato positivo al Covid-19, anche Paul Pogba potrebbe recuperare in tempo per la gara. IL tecnico del Red Devils, Ole Gunnar Solsjaer, infatti, si è detto abbastanza possibilista in merito a tale ipotesi: “Paul ha fatto un paio di allenamenti e si e’ perso solo qualche seduta a causa del virus. E’ veloce a tornare in forma, inoltre aveva lavorato sodo durante il lockdown e dopo ha giocato la gran parte delle partite....

